Экономист прокомментировал слова Норкина о ценах в Москве и Крыму

Экономист Олег Богданов прокомментировал слова ведущего Андрея Норкина о ценах на продукты в Крыму. Тот заявил, что они в 4-5 раз ниже, чем в Москве. Об этом сообщил NEWS.ru.

Богданов уточнил, что Норкин сильно преувеличивает. Он рассказал, что в целом большой разницы в ценах в Москве и в Крыму нет. Какие-то продукты немного дешевле, а какие-то, например, рыба, наоборот, дороже. Но в целом все примерно одинаковое.

«Цены в ресторанах вполне московские. Если бы продукты были намного дешевле, то и ценники в кафе намного снизились», — добавил экономист.