Экономист прокомментировал решение Собянина о поддержке москвичей до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое направлено на поддержку москвичей в возрасте до 35 лет. С таким решением согласился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, это вполне позитивный маневр, написал RT.

«Сам факт, что в Москве распространяются меры поддержки на более возрастную группу, то есть не до 30, а до 35 лет, вот именно это нужно расценивать как позитивный маневр. Сейчас в принципе во всем мире и в России продолжительность жизни увеличивается. Значит, и увеличиваются вот эти стратификационные группы — кого относить к молодежи», — объяснил экономист.

Он добавил, что соответствующие меры сильно поддержат москвичей. Такое решение вызовет у молодых людей как приток квалификаций, так и приток новых знаний, ведь люди формируются в плане профессии примерно до 40 лет. По его словам, новое постановление желательно распространить не только на Москву, но и на всю Россию.