Экономист прокомментировал новую выплату для безработных россиян с детьми
Экономист Никита Масленников рассказал ИА Ura.ru, что новая выплата в 3000 рублей для безработных россиян с несовершеннолетними детьми позволит решить проблему наиболее нуждающимся.
Специалист заметил, что эти деньги существенно помогут безработным родителям собрать своих детей в школу. Он напомнил, что российское правительство предпринимает ряд мер, чтобы поддержать граждан. Исходя из этого эксперт предположил, что есть шанс на появление новых выплат.