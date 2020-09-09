Экономист прокомментировал новую выплату для безработных россиян с детьми

Специалист заметил, что эти деньги существенно помогут безработным родителям собрать своих детей в школу. Он напомнил, что российское правительство предпринимает ряд мер, чтобы поддержать граждан. Исходя из этого эксперт предположил, что есть шанс на появление новых выплат.