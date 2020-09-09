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    09 сентября 2020, 16:15

    Экономист прокомментировал новую выплату для безработных россиян с детьми

    Артур Блянихов

    Экономист Никита Масленников рассказал ИА Ura.ru, что новая выплата в 3000 рублей для безработных россиян с несовершеннолетними детьми позволит решить проблему наиболее нуждающимся.
    Экономист прокомментировал новую выплату для безработных россиян с детьми

    Специалист заметил, что эти деньги существенно помогут безработным родителям собрать своих детей в школу. Он напомнил, что российское правительство предпринимает ряд мер, чтобы поддержать граждан. Исходя из этого эксперт предположил, что есть шанс на появление новых выплат.

    Новости SMI.FM