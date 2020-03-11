    11 марта 2020, 14:32

    Экономист призвал не торопиться с прогнозами на повышение цен

    Артур Блянихов

    Экономист Андрей Марголин предположил, что на фоне падения рубля повышения цен может не произойти, поэтому не стоит торопиться с резкой скупкой недвижимости и бытовой техники. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

    Марголин обратил внимание на то, что в Китае меньше случаев заражения коронавирусом, а в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка, уже открываются предприятия.

    «Стоит подождать с прогнозами на повышение цен, потому что мы видим позитивные новости», — отметил экономист.

    Он заметил, что Китай справляется с экономическими проблемами с небольшим опозданием в квартал. В других же странах восстановительный процесс не должен занять больше четырех месяцев.