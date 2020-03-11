Экономист призвал не торопиться с прогнозами на повышение цен

Марголин обратил внимание на то, что в Китае меньше случаев заражения коронавирусом, а в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка, уже открываются предприятия.

«Стоит подождать с прогнозами на повышение цен, потому что мы видим позитивные новости», — отметил экономист.

Он заметил, что Китай справляется с экономическими проблемами с небольшим опозданием в квартал. В других же странах восстановительный процесс не должен занять больше четырех месяцев.