Экономист призвал не торопиться с прогнозами на повышение цен
Экономист Андрей Марголин предположил, что на фоне падения рубля повышения цен может не произойти, поэтому не стоит торопиться с резкой скупкой недвижимости и бытовой техники. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.
Марголин обратил внимание на то, что в Китае меньше случаев заражения коронавирусом, а в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка, уже открываются предприятия.
«Стоит подождать с прогнозами на повышение цен, потому что мы видим позитивные новости», — отметил экономист.
Он заметил, что Китай справляется с экономическими проблемами с небольшим опозданием в квартал. В других же странах восстановительный процесс не должен занять больше четырех месяцев.