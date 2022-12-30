Общество 30 декабря 2022, 02:03 Экономист предупредил об «ощутимых» последствиях для стран с потолком цен на российскую нефть Экономист Джафарли: последствия введения потолка цен на нефть из России будут ощутимыми РИА «Новости»

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Ужесточение контроля над продажей российской нефти странам, поддержавшим введение потолка цен, будет весьма ощутимым. Такую оценку дал азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли в беседе с РИА «Новости».

Специалист отметил, что указ президента России Владимира Путина о запрете поставок нефти странам, поддержавшим фиксацию предельной стоимости ресурса — это просто страховка внутренних игроков, которые могли бы обходными путями продавать сырье недружественным державам.

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«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым», — заявил экономист.

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Потолок цен и ужесточение контроля со стороны России могут внести напряженность на нефтяные рынки, считает эксперт. Государства, которые зависят от российской нефти, захотят покупать ее через третьи страны. Джафарли напомнил об Индии, которая перерабатывает на своих заводах российское сырье и продает нефть Евросоюзу под индийским брендом.

«Таким образом, если не будет более жестких мер со стороны России, то есть уменьшения добычи, то цены на нефть в ближайшее время останутся скорее всего в коридоре 80-90 долларов, и этот коридор на данный момент, похоже, устраивает всех игроков рынка», — подчеркнул экономист.