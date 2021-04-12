Экономист предупредил о новых экономических потрясениях в России

Экономист рассказал, что Россию ждут новые экономические потрясения. Им поспособствуют рост инфляции в зоне ЕС и США, а также международные конфликты.

Главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян в беседе с агентством «Прайм» отметил, что высокая инфляция в США и Европе будет вызвана мягкой денежно-кредитной политикой их центральных банков.

«Дело в том, что рост инфляции в зоне ЕС и США приведет к поднятию процентных ставок. Рост процентных ставок в развитых регионах приводит к бегству капитала из развивающихся стран в развитые. Тем самым валютный курс в России может быть под большим давлением», — сказал экономист.

Эксперт отметил, что сланцевые американские нефтяники и конкуренты из стран ОПЕК планируют увеличить добычу нефти летом этого года. Из-за наращивания предложений возможен откат цен к значениям 50+ долларов за баррель. Это приведет к сокращению валютной выручки России от экспорта нефти и газа. Правительству придется использовать средства Фонда национального благосостояния.

Международные конфликты, например в Карабахе или Донбассе, также могут привести к проблемам в экономике.

«Горячих точек больше двадцати по миру, и активация любого из конфликтов будет сказываться на логистических, миграционных и политических рисках», — добавил Мкртчян.