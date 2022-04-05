Экономист предупредил о надвигающемся мировом продовольственном кризисе

Усиление санкционного давления на Россию ведет к тому, что уменьшение производства продуктов питания в мире превращается в реальность. Причиной тому — нарушение логистики и нехватка удобрений и энергоносителей. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Профессор подчеркнул, что Россия является одним из главных экспортеров сырья для производства продуктов питания: зерна, удобрений, энергоносителей. В сложившейся ситуации страна просто не сможет компенсировать ожидаемый дефицит продовольствия в мире.

При этом другие страны-поставщики зерна на мировой рынок также не исключают сокращения производства в связи с дефицитом или удорожанием удобрений и энергоносителей, а также из-за проблем с логистикой. Выигравших в такой ситуации не окажется по определению, резюмировал профессор Рамазанов.

Ранее сообщалось, что в России были разработаны меры, направленные на защиту внутреннего рынка продовольствия и стабилизации цен на значимую сельхозпродукцию. В частности, с 1 апреля по 31 августа 2022 года правительство РФ ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.