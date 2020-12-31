Экономист предсказал стабильность рублю в 2021 году

По итогам 2020 года рубль потерял к доллару и евро более 15% и свыше 24% соответственно. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов рассказал «360», что российскую валюту в следующем году избежит сильных колебаний.

Улатов уточнил, что в среднем рубль по отношению к американскому доллару обесценился в 2020 году на 11%. В кризис 2008 года этот показатель доходил до 47% — был выше практически в пять раз.

«Мы видим, что курс рубля в последнее время имеет тенденцию к укреплению. Это означает, что иностранные инвесторы начинают переходить обратно в российские активы. Следующий год, я думаю, будет гораздо более стабильным», — сказал эксперт.

Определяют курс российской валюты несколько факторов, среди которых основным является среднегодовая цена на нефть. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м она уменьшилась примерно на 35%. При этом при «существенном обесценивании» поведение рубля было достаточно стабильным.

«Связь с нефтью уже не такая сильная, как была в кризис 2008 года. Во-вторых, в последнее время рубль начал опять укрепляться, так как цена на нефть стала расти, и уровень неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом тоже стал меняться», — заметил советник по экономике ЕФСР.

Цены на нефть будут меняться, в отличие от 2020-го, не так сильно, считает Улатов. Открытым остается вопрос санкций. Пока неясно, какие именно ограничения наложат США в следующем году.

«Здесь нужно обратить внимание и на то, как будет проходить третья волна коронавируса. <…> Ввиду того, что все верят, что вакцинация начнется, фактор коронавируса будет все меньше влиять на поведение инвесторов», — заключил специалист.