Экономист предположил, что россияне могут отказаться от морепродуктов при составлении новогоднего меню

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал о сильном подорожании морепродуктов перед новогодними праздниками. По словам специалиста, россияне могут отказаться от икры и красной рыбы при составлении праздничного меню в целях экономии. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Красная рыба, икра, креветки и мидии уже сильно подорожали в рознице и вряд ли подешевеют в ближайший месяц. Причина во многом связана с логистикой и относительным дефицитом предложения», — заявил эксперт.

Он добавил, что в зимние праздники рост цен превысит показатели прошлого года, затронув многие продукты. Совокупные расходы в предновогодний период повышаются ежегодно на 15–20%, при этом сейчас дополнительный вклад в увеличение расходов внесет возросшая в России инфляция.

Экономист с целью экономии предложил покупать продукты не в сетевых магазинах, а обращаться к более мелким продавцам.