Экономист предложил производить в России каменную бумагу

Экономист Алексей Елсуков предложил производить в России каменную бумагу — книжную, офисную и туалетную. Об инициативе, которую планирует озвучить на форуме «Сильные идеи для нового времени» летом, эксперт сообщил РИА «Новости».

Каменную бумагу предлагается производить из нетоксичного полимера и известняка, запасы которого считаются неисчерпаемыми в РФ.

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — пояснил Алексей Елсуков.

По его словам, каменная бумага экологична и биоразлагаема, более устойчива к повреждениям и влаге, ее не нужно отбеливать и можно применять во всех видах печати.

Экономист рассказал, что каменную бумагу уже производят в Японии, похожие проекты есть в Турции. Кроме того. наработки существуют и в Узбекистане, где много известняка.

В начале апреля Минпромторг отметил улучшение ситуации с ценами на офисную бумагу в РФ. В министерстве констатировали, что ее недостаток на рынке наблюдался в марте из-за приостановления работы Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, но цены возвращаются к уровню января-февраля.