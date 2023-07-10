Общество 10 июля 2023, 19:33 Экономист Потапенко: россияне не станут рисковать своими личными данными ради покупки сигарет и алкоголя по биометрии

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Покупка табачных изделий и алкогольных напитков через кассы самообслуживания с использованием биометрии не станет массовым явлением среди россиян из-за недоверия. Об этом сообщил ритейлер, экономист Дмитрий Потапенко «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, соотечественники не станут рисковать своими личными данными ради таких покупок на фоне частых утечек персональной информации в глобальную сеть.