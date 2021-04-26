Экономист посоветовала перенести отпуск, совпадающий с нерабочими днями

Многие россияне оформили отпуска с 4 по 7 мая, чтобы не разрывать выходные. Теперь, когда эти дни объявлены нерабочими, лучше скорректировать планы, советует экономист Людмила Иванова-Швец.

«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», — сказала она «Российской газете».

Майские каникулы продлятся с 1 по 10 мая включительно. Президент Владимир Путин подписал указ, которым дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими. Эти дни включаются в число дней отпуска, оплата за них идет по среднему заработку.

Если часть отпуска выпадает на нерабочие дни, это не является основанием для его переноса, уточнял Минтруд.

Ранее в сервисе «Работа.ру» провели опрос, согласно которому уйти в отпуск с 4 по 7 мая планировали 23% респондентов. В опросе участвовали пять тысяч человек по всей России.

Подробно о нерабочих днях, правах работника и работодателя в это время, майских отпусках и их переносе «360» поговорил с экспертом.