Экономист поприветствовал решение ЦБ отменить комиссию за переводы в системе быстрых платежей

Масленников напомнил, что комиссия был введена, так как с самого начала предполагалось: если услуга есть, то должна быть и комиссия.

При этом система находится в стадии становления и, несмотря на то, что она запущена, не все банки в ней участвуют в полной мере. По словам специалиста, решение ЦБ стоит поприветствовать, поскольку оно даст возможность повысить спрос у клиентов.

«Остается вопрос, что делать с комиссией всем остальным участникам банковского рынка. Но это уже следующий акт пьесы, и мы увидим там много интересного», — подытожил эксперт.