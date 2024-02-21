Общество 21 февраля 2024, 18:17 Экономист Подойницын: вкладчики лишенного лицензии Qiwi банка могут претендовать на получение до 1 млн 400 тыс

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Банк России отозвал лицензию на банковские операции у Qiwi банка. Его вкладчики могут претендовать на получение одного миллиона 400 тысяч рублей, гарантированных Агентством по страхованию вкладов, сообщил экономист Андрей Подойницын в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам специалиста, сумма до этого объема застрахована и в течение нескольких месяцев выплачивается вкладчикам обратно.

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«Остальное как при любом отзыве лицензии. Назначается внешний управляющий и очередность кредиторов, ничего нового в этом нет», — сказал Подойницын.

Отмечается, что регулятор лишил Qiwi банк лицензии из-за нарушения требований в области противодействия легализации преступных доходов.