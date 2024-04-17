Общество 17 апреля 2024, 15:50 Экономист Перепелкин: маркетплейсы помогут сэкономить на летнем гардеробе

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Спецпредложения на маркетплейсах и акции в дисконт-центрах помогут сэкономить на обновлении летнего гардероба. Об этом рассказал кандидат экономических наук Николай Перепелкин сайту «Аргументы и факты».

По словам эксперта, именно там можно найти недорогие трендовые наряды, чтобы разбавить базовый набор. Тем, кто хочет выгодно приобрести сезонную одежду, стоит продумать свой гардероб на год вперед и совершать покупки во время скидок.

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Как сообщил сайт 7Дней, распродажи на летние вещи обычно начинаются с середины июля.