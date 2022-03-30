Экономист перечислила самые востребованные профессии в РФ

Профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами, доктор политических наук Екатерина Самраилова обсудила с Общественной службой новостей самые востребованные профессии на российском рынке труда.

«Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик», — перечислила Самраилова.

По ее словам, статистика показывает, что есть недостаток именно этих профессий.

«Рынок труда их очень хочет увидеть», — добавила собеседница издания.