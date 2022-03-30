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    30 марта 2022, 15:55

    Экономист перечислила самые востребованные профессии в РФ

    Артур Блянихов

    Профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами, доктор политических наук Екатерина Самраилова обсудила с Общественной службой новостей самые востребованные профессии на российском рынке труда.

    «Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик», — перечислила Самраилова.

    По ее словам, статистика показывает, что есть недостаток именно этих профессий.

    «Рынок труда их очень хочет увидеть», — добавила собеседница издания.