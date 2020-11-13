Экономист перечислил товары, которые резко подорожают в будущем году

«К весне следующего года подорожают импортные товары: бытовая техника, автомобили», — уточнил специалист.

Помимо прочего, могут повыситься цены на импортное сырье. Калугин пояснил, что предприниматели будут повышать стоимость товаров, чтобы уменьшить свои экономические потери.

Калугин отметил, что такая ситуация на рынке будет связана с увеличением темпов инфляции. Как он считает, цены вырастут и по причине резкого подорожания доллара.