Общество 21 ноября 2022, 04:47 Названы продукты, которые подорожают к Новому году Экономист Лебединская: к Новому году подорожает лосось, креветки и икра Unsplash

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Перед Новым годом традиционно повышаются цены на разные продукты питания, в этом году стоимость некоторых из них выросла больше обычного. Подорожают рыбные деликатесы, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Килограмм охлажденного лосося „прибавил“ к цене 27,64%, и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. На столько же уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83%)» — отметила экономист.

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Цена на креветки выросла на 22,09%, икра лососевых стала дороже на 12,5%, добавила Лебединская. Дороже россиянам обойдется и отечественное шампанское, его стоимость увеличилась с 390 до 500 рублей. Подорожали некоторые сыры. Экономист отметила, что цены на отдельные фрукты снизились.

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Эксперт по маркетплейсам Валентина Милашевская назвала продукты, которые стоит купить до Нового года. Она посоветовала россиянам заранее купить икру и консервы, а также напомнила, что из-за повышения стоимости акциза на табачные изделия подорожают сигареты.