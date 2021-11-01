Экономист перечислил признаки финансовых пирамид

Экономист Мария Конягина в разговоре с РИА ФАН перечислила основные признаки финансовых пирамид. По ее словам, уже один из этих признаков — повод насторожиться, но если присутствуют все, в большинстве случаев это означает, что вы имеете дело с мошенниками.

Один из первых признаков — заоблачные процентные ставки. Мошенники как правило обещают невероятно высокую прибыль, чтобы завлечь больше людей.

Второй признак — принцип «приведи друга». Финансовым пирамидам требуется больше жертв, поэтому мошенники чаще всего обещают бонусы за вовлечение знакомых в махинацию.

Третий признак — непрозрачность схемы.

«Если доход первых вкладчиков выплачивается за счет вложений последующих, то это — очевидный признак финансовой пирамиды. Проблема в том, что схема выплат чаще всего скрыта от глаз новопришедших участников. Люди не видят финансовой отчетности компании. Скрытая отчетность — это еще один признак пирамиды», — пояснила Конягина.