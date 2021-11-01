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    01 ноября 2021, 19:46

    Экономист перечислил признаки финансовых пирамид

    Экономист Конягина: распознать финансовую пирамиду можно по нескольким главным признакам

    Полина Гребенщикова

    Экономист Мария Конягина в разговоре с РИА ФАН перечислила основные признаки финансовых пирамид. По ее словам, уже один из этих признаков — повод насторожиться, но если присутствуют все, в большинстве случаев это означает, что вы имеете дело с мошенниками.

    Один из первых признаков — заоблачные процентные ставки. Мошенники как правило обещают невероятно высокую прибыль, чтобы завлечь больше людей.

    Второй признак — принцип «приведи друга». Финансовым пирамидам требуется больше жертв, поэтому мошенники чаще всего обещают бонусы за вовлечение знакомых в махинацию.

    Третий признак — непрозрачность схемы.

    «Если доход первых вкладчиков выплачивается за счет вложений последующих, то это — очевидный признак финансовой пирамиды. Проблема в том, что схема выплат чаще всего скрыта от глаз новопришедших участников. Люди не видят финансовой отчетности компании. Скрытая отчетность — это еще один признак пирамиды», — пояснила Конягина.