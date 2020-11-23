Экономист перечислил категории россиян, на которых повлияет повышение налога до 15%

Новый закон о повышении налога для богатых жителей России — это не прогрессивная шкала. Отклонение размера НДФЛ от стандартного незначительное. Об этом «360» рассказал экономист Андрей Колганов.

«Это очень незначительная прогрессия, которая затрагивает доходы не столько сверхбогатого населения, сколько тех, кого можно было бы назвать высшим средним классом. Для этой части населения повышение налога на 2% до какой-то степени можно назвать чувствительным или по крайней мере заметным», — пояснил Колганов.

Экономист подчеркнул, что очень богатые люди не почувствуют повышения налога.

«Если сравнить эту ставку с теми налогами, которые имеются в развитых странах, то она очень низкая», — заявил собеседник и напомнил, что за границей налоговая ставка для богатых может составлять 50% и выше.

Социальное расслоение вызывает серьезные проблемы, такие как преступность. Государство вынуждено тратить большие деньги на устранение последствий дифференциации в обществе. Прогрессивная шкала налогообложения помогает избежать недовольства тех, кто живет за чертой бедности. Повышенный налог на личные доходы позволит не повышать налог на бизнес, что позитивно скажется на развитии предпринимательства. Люди будут реинвестировать часть доходов, а не тратить их на себя.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога до 15% для тех, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Для всех остальных ставка останется прежней — 13%.