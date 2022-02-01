Экономист Павлов объяснил, почему в России не имеет смысла четырехдневная рабочая неделя

Вводить четырехдневную рабочую неделю в России не имеет смысла из-за низкой производительности труда. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился ведущий научный сотрудник института экономики УрО РАН Борис Павлов.

«Развитые страны могут себе это позволить, потому что у них высокая производительность [труда]. А у нас низкая производительность, и при этом мы готовы по три дня работать, лишь бы нас кормили пенсиями и пособиями», — сказал он.

Павлов также усомнился в том, что большая часть россиян поддерживает переход на «четырехдневку». По его мнению, это связано с тем, что за время пандемии коронавируса люди привыкли работать удаленно и тратить на работу меньше сил.