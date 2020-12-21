Экономист озвучил сумму, необходимую для введения карточек на продукты в РФ

Выдавать гражданам карточки на продукты предложили члены комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса. В ОП РФ уверены, что благодаря такой мере можно будет избежать роста цен на базовые продукты.

Стариков отметил, что для помощи каждому нуждающемуся жителю нашей страны будет достаточно пяти тысяч рублей в месяц. Он считает, что это не критичная для бюджета сумма.

«Ситуация с весны не улучшилась, а ухудшилась. Продовольственная инфляция существенно превышает общую. Сейчас она составляет 15-17%, выше в четыре раза официально объявленной», — заметил экономист.

Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации единственной мерой, которая сможет не нанести вреда экономике, является адресная продовольственная помощь. Число людей, имеющих право на получение этой помощи составляет 35 миллионов человек. Соответственно государству понадобится выделить на такую поддержку 1,5 триллиона рублей.