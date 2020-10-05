Экономист оценил возможные последствия для экономики РФ в случае второй волны коронавируса

«Грубо говоря, нам нечего терять, по большому счету. Все, что мы могли, мы „потеряли“ еще в первой волне», — заметил собеседник издания.

По его словам, если вдруг можно будет перемещаться только внутри России, то дополнительно это не скажется на отечественной экономике отрицательным образом.