Экономист оценил возможные последствия для экономики РФ в случае второй волны коронавируса
Экономический эксперт Антон Шабанов обсудил с «Политикой сегодня» возможные экономические последствия для экономики РФ в случае второй волны COVID-19.
«Грубо говоря, нам нечего терять, по большому счету. Все, что мы могли, мы „потеряли“ еще в первой волне», — заметил собеседник издания.
По его словам, если вдруг можно будет перемещаться только внутри России, то дополнительно это не скажется на отечественной экономике отрицательным образом.