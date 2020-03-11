Экономист оценил возможное приближение финансового кризиса в России

По словам специалиста, угроза скатывания в рецессию грозит не только России, но и другим государствам, поскольку падение цен на нефть и коронавирус — события глобального масштаба.

«Безусловно, в современном глобальном мире, где все страны взаимосвязаны, это неизбежно по цепочке распространится на другие страны», — заметил Ковалев.

По мнению экономиста, развитие ситуация зависит от Поднебесной — сможет ли она выйти из кризиса, вызванного коронавирусом. Если китайцам удастся восстановить производство, то нефтяные котировки поползут вверх.

«Если же кризис будет развиваться, то не будет и стимулов для того, чтобы нефть росла — потребности будут снижаться, и она будет дешеветь», — подытожил эксперт.