Экономист оценил вероятный ввод новых пошлин на интернет-покупки

«Контрабанда появляется тогда, когда расходы на нее становятся меньше, чем платежи, которые нужно заплатить», — пояснил Селянин.

По его мнению, торговцы будут выдавать импортную продукцию за отечественную, и придумывать серые схемы. Государству придется с этим бороться и тратить на это деньги. Желаемого пополнения бюджета не получится. Чтобы избежать этой игры кошки в мышки, по словам экономиста, надо сделать новый налог посильным для россиян, чтобы его «могли и хотели платить».