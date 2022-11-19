Общество 19 ноября 2022, 04:11 Экономист оценил способность зеленой энергетики заменить в Европе российский газ Экономист Амирагян: ВИЭ со временем сможет снизить зависимость Европы от российского газа РИА «Новости»

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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) со временем смогут снизить зависимость Европы от российского газа, такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян.

Осложнение отношений с Россией и обрушившийся на Европу энергетический кризис вынудили ЕС составить план сокращения поставок энергоресурсов из РФ.

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«Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ, что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе… Однако нужно понимать, что данные меры дадут эффект не сразу, в лучшем случае в течение нескольких лет», — сообщил эксперт.

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Европа уповает на развитие солнечной энергетики и потребление «зеленого» водорода, отметил Амирагян. Природный газ из России используется для генерации электроэнергии и источника энергии в домовладениях, а также как сырье в промышленности. Возобновляемые источники энергии позволят со временем в большей степени вытеснить российский газ с энергетического рынка Европы, считает эксперт.

«Однако для замещения российского газа в промышленности необходимо развивать альтернативные поставки газа в регион (в первую очередь СПГ) и снижать потребление за счет энергоэффективности», — добавил Амирагян.