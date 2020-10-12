Экономист оценил риск повторного введения жестких мер из-за COVID-19

Председатель Счетной палаты России, экономист Алексей Кудрин оценил риск повторного введения жестких мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как считает эксперт, жителям нашей страны не стоит ожидать строгих ограничений, с которыми они столкнулись весной, сообщил «МИР 24».

«Я не думаю, что будут такие же жесткие ограничения, как в первую волну. В Москве, конечно, сейчас уровень заболеваемости достиг пиков первой волны. И в этот момент в первую волну уже были самые жесткие ограничения вплоть до запрета передвижения по городу», — уточнил Кудрин.

Он обратил внимание на то, что в настоящий момент показатели такие же как и при введении самоизоляции весной, однако ограничения не вводятся. По его мнению, это связано с тем, что российская медицина научилась работать с COVID-19. Помимо прочего, люди сами осознали степень опасности заражения коронавирусом.