Экономист оценил предложение по введению пособия для овдовевших пенсионеров

Идею о введении пособий для овдовевших пенсионеров прокомментировал кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, такое предложение выглядит очень гуманным. Об этом написал RT.

«Предложение само по себе проникнуто полным гуманизмом. Вдвоем они могли прожить на две пенсии — это всегда легче, чем одному человеку с одним источником дохода… Вполне понятно стремление депутата как-то облегчить жизнь своих избирателей», — добавил экономист.

Он отметил, что главное на эту инициативу найти ресурсы. Если Министерство финансов и пенсионные органы социального обеспечения найдут резервы, то это можно только приветствовать, заключил Беляев.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.