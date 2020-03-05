Экономист оценил предложение изменить систему оплаты декретов и отпусков

«Это будет означать выравнивание политики в области выплат по больничным листам. Чтобы был унифицированный подход к организации данного процесса», — заметил специалист.

По его словам, это объясняется тем, чтобы централизовать подход и обеспечить большую прозрачность. Таким образом, возникший поток будет легче анализировать. Гинько отметил, что количество людей, получающих выплаты по больничным, влияет на динамику и развитие экономики.

«Это влияет на экономический рост в целом», — подытожил эксперт.