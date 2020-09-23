Экономист оценил отложенную реформу госаппарата

Напомним, в правительстве решили отложить решение о повышении зарплат чиновникам. Это поможет сэкономить почти 200 миллиардов рублей, следует из данных проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы. К вопросу вернутся в 2023 году.

По словам экономиста, основная цель реформы — стимул труда государственных служащих. Так как на данный момент существует проблема — нехватка квалифицированных людей на госслужбе. Якобсон отметил, что помочь решить этот вопрос может сокращение лишних кадров.

«Но излишние кадры не потому бывают, что сидят чиновники и ничего не делают, а потому что они делают работу, которую не надо бы делать. Допустим, государство вмешивается во что-то, где граждане и бизнес могли бы действовать более свободно. Это серьезное дело, которое требует анализа, нестандартных решений, в том числе расходов. Это не просто так — одного уволили, а другому стали платить в два раза больше. Все гораздо сложнее. Не существует проблемы сокращения избыточных чиновников. Существует проблема сокращения избыточных функций госаппарата. И именно это отложили. Функций много, а не людей. Людей не хватает», — пояснил Якобсон.