Экономист оценил идею запретить работу не вернувшихся в Россию иностранных компаний

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить работу в России на 10 лет иностранным компаниям, которые не вернутся в страну до 1 мая. Однако, по мнению экономиста ВШЭ Георгия Остапковича, такая мера негативно скажется на российской экономике. Об этом он рассказал RT.

«Все инициативы, связанные с запретами, во время форс-мажорной экономики всегда действуют негативно, потому что может сложиться любая ситуация. Зачем ставить такой барьер? А если они вернутся в июне?» — сказал Остапкович.

Экономист указал на то, что иностранные компании платят налоги в России и создают множество рабочих мест. Поэтому подвергать их таким жестким ограничениям будет нецелесообразным.