Экономист оценил идею выдавать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с RT прокомментировал предложение выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Такие изменения в законодательство планирует ввести Министерство труда.

«Это абсолютно гуманный маневр, который дает возможность и матери, и отцу получить материнский капитал. Но здесь есть одна тонкость с точки зрения суррогатного материнства. У нас почему-то определенная часть общества с недоверием относится к подобным вещам. Здесь нужно провести комплексную пиар-кампанию, чтобы гражданское общество поняло, что это абсолютно нормальный процесс», — отметил Остапкович.

Министерство труда намерено начать выдавать материнский капитал родителям детей, рожденных от суррогатных матерей, с 2022 года. Пока такие семьи не имеют возможности получить государственную поддержку.