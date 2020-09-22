Экономист оценил идею вернуть продуктовые карточки из 90-х

Экономист Антон Любич оценил идею ввести в России аналоги продуктовых карточек из 90-х, которая принадлежит лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову.

С помощью такой инициативы политический деятель хочет поддержать не только малоимущие категории граждан, но и отечественного производителя, сообщил сайт Ura.ru.

«Продуктовые карты позволяют поддержать не только социально уязвимые слои населения, но и производителя — это обеспечивает гарантированный спрос, производство продуктов и развитие конкуренции. Продуманная, рабочая мера», — подчеркнул Любич.

Он привел в пример США, где порядка 40 миллионов человек получают продуктовые карты. Специалист отметил, что по данным Росстата, в России почти 20 миллионов человек живут за чертой бедности. По его мнению, производство и выпуск продуктовых карт, а также государственная поддержка бедных россиян будут не настолько затратны для бюджета, сколько экономика РФ теряет в настоящий момент.