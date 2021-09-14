Экономист оценил идею с выходными для россиян, привившимся от COVID-19

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович обсудил с «Газетой.ru» предложение ввести оплачиваемые выходные после прививки от коронавируса.

«Если вы сокращаете долю труда, то есть долю занятых, у вас падает производительность, у вас, естественно, упадет пропорционально работе за три дня объем созданных товаров и услуг», — заметил специалист.

По его словам, идея с выходными может иметь смысл с точки зрения гуманизации и интенсификации процесса вакцинации. Он объяснил, что можно пойти на подобный шаг, если это повлияет на производительность, благополучие и здоровье. По мнению Остапковича, частный бизнес, исходя из своих возможностей, должен сам решать, давать выходные или нет.