    08 июня 2020, 13:56

    Экономист оценил идею с сокращением зарплат для топ-менеджеров

    Артур Блянихов

    Экономист Константин Юрченко обсудил с ИА Ura.ru планы российского правительства сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций.

    Уточняется, что годовой зарплатный потолок для топ-менеджеров должен быть не более 30 миллионов рублей.

    По мнению Юрченко, намерение кабмина выглядит разумным.

    «Если некоторые перераспределения сверху приводят к сокращению имущественного неравенства — это хорошо для темпов экономического роста. Если предположить, на эту же сумму могут повыситься доходы более низкодоходных сотрудников госкорпораций», — заметил собеседник информагентства.