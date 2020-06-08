Экономист оценил идею с сокращением зарплат для топ-менеджеров
Экономист Константин Юрченко обсудил с ИА Ura.ru планы российского правительства сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций.
Уточняется, что годовой зарплатный потолок для топ-менеджеров должен быть не более 30 миллионов рублей.
По мнению Юрченко, намерение кабмина выглядит разумным.
«Если некоторые перераспределения сверху приводят к сокращению имущественного неравенства — это хорошо для темпов экономического роста. Если предположить, на эту же сумму могут повыситься доходы более низкодоходных сотрудников госкорпораций», — заметил собеседник информагентства.