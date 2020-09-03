Экономист оценил идею обложить налогами продажи на «Авито»

Площадка «Авито» может стать пилотным проектом по раскрытию финансовых потоков, с которых не платят налоги. Ранее что-то подобное пытались сделать с объявлениями о продаже тортов и косметических услугах в Instagram. Так считает доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков.

«Я расцениваю „Авито“ как первый пилотный проект. Кроме „Авито“, есть и другие популярные ресурсы. Целый отдел работает над тем, как заадминистрировать электронную торговлю. Государство понимает, что нужны налоги, нужно раскрывать финансовые потоки, с которых не платятся налоги. Электронная торговля имеет свою определенную нишу», — рассказал Сенков «360».

Собеседник добавил, что за крупным игроком «Авито» последуют и другие платформы. Сначала технологию сборов налогов с частной торговли в Сети обкатают на «Авито». Позже ее применят ко всем подобным ресурсам. По мнению Сенкова, нужно учесть, что люди продают в Сети свои вещи, которые купили гораздо дороже, чем просят за них в объявлениях. Если продавец сможет предоставить доказательство того, что он изначально на этот товар потратился, то брать с него налоги не стоит.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин России предложил облагать налогом в 13% выручку с продажи подержанных вещей на «Авито». В ведомстве напомнили, что Налоговым кодекс предусматривает освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более трех лет.