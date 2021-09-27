Экономист оценил идею о единых льготах на авто для многодетных

Экономист Георгий Остапкович прокомментировал предложение ввести единые правила предоставления налоговых льгот на автомобили многодетным семьям. Об этом написал RT.

Экономист отметил, что инициативу можно внедрять, если государство не понесет убытков от новых правил.

«Оптимизация любого налогового законодательства — это всегда позитивный момент. Это предложение разумное, но его сначала нужно дать просчитать тем специалистам, которые занимаются данным налоговым сбором, то есть чтобы они сказали, не появятся ли здесь определённые лазейки от ухода от налогов», — пояснил он.

Ранее зампред председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить единый стандарт льгот на авто для многодетных семей.