Экономист оценил идею бессрочных выплат для безработных

Напомним, выплату пособия для безработных с детьми предлагается сделать бессрочной. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Если принять решение и всем безработным выплачивать бессрочно, то это решение будет неправильным. Выплаты не должны провоцировать людей сидеть дома и не приносить пользу обществу. Появится множество дармоедов, сидящих только на пособиях», — заявил Селянин.

Отмечается, что размер пособия может зависеть от количества детей в семье, считает экономист. По его словам, данная идея правильная.