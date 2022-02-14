Экономист Остапкович высказался об идее отмены комиссии за внутрибанковские переводы

Идея запретить банкам взимать комиссию с физлиц за внутренние переводы — «гуманная», но требует дополнительного обсуждения. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он пояснил, что банки несут издержки, оказывая услуги, поэтому разом запретить им взимать комиссию нельзя.

«Может, стоит ввести отмену комиссии на какие-то минимальные переводы, но все-таки банк тратит свои ресурсы… Я бы так фундаментально отмену не рассматривал. Этот вопрос требует обсуждения», — сказал экономист.

Запретить банкам взимать комиссию за переводы внутри системы ранее предложил политолог Антон Орлов.