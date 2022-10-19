Экономист Остапкович оценил закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту | 360°

Общество 19 октября 2022, 15:42 Экономист Остапкович оценил закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту Экономист Остапович: такой закон соответствует международному тренду

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Закон об эксперименте по онлайн-продаже в России лекарств, отпускаемых по рецепту, соответствует международному тренду. Об этом RT заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Таким образом, люди с ограниченными возможностями могут приобрести нужный им товар не выходя из дома.

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«То есть им будут привозить [лекарства] на дом, не нужно бегать по аптекам и клиникам», — добавил Остапкович.

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При этом экономист напомнил, что купить необходимый препарат онлайн можно только при наличии рецепта.

Ранее Совфед одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Он пройдет с 2023 года по 2026 год в Москве, Белгородской и Московской областях.