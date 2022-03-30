Экономист Остапкович оценил идею создать новую платежную единицу в РФ

Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Эту инициативу прокомментировал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, написал RT.

Экономист считает, что новая платежная единица позволит «легче и спокойнее проводить расчеты».

«Если страны сочтут, что такой маневр возможен, то это нормальное решение и можно постепенно это делать», — заметил экономист.

Правда, создание такой единицы может занять до пяти лет.

«Я не вижу фундаментального основания под переходы под другие валюты в тех условиях цифровизации, которые наблюдаются сегодня… В конце концов, есть резервная валюта — юань. Давайте рассчитываться в юанях», — заключил Остапкович.