Экономист Остапкович оценил идею Милонова создать в РФ государственный туристический сервис

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал предложение создать в России государственный либо частно-государственный сервис по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Об этом написал RT.

По словам эксперта, в сегодняшних реалиях нет необходимости в таком сервисе.

«Сама по себе идея неплохая, но я не вижу такой необходимости в сегодняшних условиях», — добавил он.

Остапкович отметил, что проблема с передвижением туристов носит исключительно санкционный характер, при этом ни государственная, ни частная структура снять санкции не сможет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать государственный туристический сервис для поездок за рубеж. По его словам, страны для поездок можно было бы определять по критериям безопасности и дружественности по отношению к России.