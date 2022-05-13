Экономист Остапкович оценил идею льгот для физлиц на ввоз автомобилей из-за рубежа

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поддержал идею ввести льготную ставку пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа. Об этом написал RT.

«У нас сейчас искусственно вызванный дефицит на импортные непродовольственные товары в связи с санкциями. Плюс еще добавлять к этому повышенную таможенную ставку, наверное, это нелогично», — сказал эксперт.

Он также добавил, что пониженная ставка по пошлине позволит гражданам иметь доступ к любым потребительским товарам.

«По бюджету это серьезно не ударит, но это доступ к качеству жизни людей, поэтому я считаю, что это позитивное предложение», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.