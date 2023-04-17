Общество 17 апреля 2023, 14:28 Экономист Остапкович: бесплатное обслуживание карт МИР без дополнительных условий грозит банкам издержками

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Введение бесплатного обслуживания карт МИР российскими банками приведет финансовые организации к определенным издержкам. Об этом сообщил экономист Георгий Остапкович в беседе с RT.

По словам специалиста, такая идея является отличным инструментом с точки зрения соцполитики. Однако банки при обслуживании карт несут определенные издержки, поэтому, чтобы отбить все затраты, организации могут поднять ставки по кредитам.

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Экономист подчеркнул, что обслуживание карт МИР на сегодняшний день минимальное, существенные траты клиенты понести не должны.