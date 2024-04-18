Общество 18 апреля 2024, 11:54 Экономист Осянин заявил, что квартиры на вторичке летом подешевеют на 20%

Читать 360tv в

Лучшим временем для покупки квартир в 2024 году можно назвать лето, потому что ожидается значительное снижение цен. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился кандидат экономических наук Дмитрий Осянин.

По его словам, квартиры высокого качества в хороших районах подешевеют незначительно, не более чем на 5%. Однако старый фонд в спальниках может потерять в цене до 20%, отметил сайт kp.ru.

Реклама

Эксперт также посоветовал запланировать покупку, пока действуют льготные ипотечные программы. Таким образом, выгодее всего будет приобрести квартиру в не самом престижном районе до 1 июля, подчеркнул RT.

Авторы: