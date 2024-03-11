Общество 11 марта 2024, 16:28 Экономист Орлов объяснил, что люди снимают наличные из-за недоверия к банкам

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Россияне в прошлом году снимали на 13% больше наличных, чем годом ранее. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова доктор экономических наук Константин Ордов.

Он иронично назвал национальным видом спорта стремление россиян сразу бежать к банкомату, едва деньги зачислили на карту. Экономист отметил, что часто за наличными идут люди старшего возраста. Им тяжело даются перемены, сказывается привычка не доверять новому и банкам.

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«Люди, особенно старшего поколения, изначально не сильно доверяют банкам, гаджетам, не верят в эти пластиковые карточки», — подчеркнул Ордов.

Он добавил, что также многим приходится снимать наличные, потому что в некоторых местах не принимают карты, чтобы уйти от налогов.

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