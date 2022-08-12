Экономист Ордов: россиянам придется искать для себя новые бренды из-за снижения товарооборота с США

Россиянам придется менять привычки и искать замену полюбившимся брендам в связи со снижением товарооборота с США и пропажей некоторых товаров. Об этом в разговоре с Lenta.ru сказал экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Кому-то тяжело без Coca-Cola. Надо приготовиться к тому, что привычные макароны, например, могут пропасть, но это не значит, что продуктовые полки опустеют. Придется искать для себя новые бренды, и эти бренды будут не европейские и не американские», — пояснил Ордов.

При этом он отметил, что российский рынок из-за санкций сильно не пострадает. Освободившиеся ниши закроют российские производители и импорт из стран-партнеров, написала «Экономика сегодня».