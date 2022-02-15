Экономист Ордов рассказал, как банки отреагируют на кредитные каникулы
Банки не будут рады кредитным каникулам, которые вводит ЦБ для потерявших часть дохода граждан, однако такая мера поддержки будет работать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал доктор экономических наук Константин Ордов.
Центробанк разработал меры поддержки для россиян, у которых резко упали доходы — например, в результате потери работы. Одна из них — кредитные каникулы по потребительским займам.
«Естественно, банки достаточно нервно отнесутся к этой инициативе. Но при четкой регламентации того, кто имеет право на кредитные каникулы, на какой срок и с какой периодичностью, эта мера будет работать. И все зависит от того, захочет ли Центральный банк, чтобы за все это платили сами банки, или свяжет все это с какими-то послаблениями по резервированию средств. Банки сами не заинтересованы в том, чтобы показывать резкий рост просроченных кредитов: ЦБ в таком случае может снизить общую сумму, которую может банк выдавать в кредит населению, а потребительское кредитование сегодня остается вполне рентабельным и одним из основных источников их доходов», — объяснил Ордов.