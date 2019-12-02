Экономист объяснил высокие зарплаты на Севере и Дальнем Востоке России
Экономист Константин Селянин обсудил с ИА Ura.ru рейтинг российских зарплат, который обнародовало РИА «Новости».
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По мнению Селянина, в ЯНАО, Магаданской области и Ненецком автономном округе самые высокие зарплаты, поскольку людям там приходится жить и трудится в трудных погодных условиях. В Москве и Санкт-Петербурге — большая концентрация бизнеса и квалифицированных кадров, а Сахалин и Чукотка — это добывающие регионы.
«Это всегда так было. Меняются суммы, но всегда именно эти регионы опережают по зарплатам», — подытожил специалист.