Экономист объяснил выгоду от национализации зарубежных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила национализацию имущества ушедших с российского рынка иностранных организаций. Об этом «Ридус» поговорил с доктором экономических наук Константином Ордовым.

По мнению экономиста, компании, объявившие о приостановке работы в России, следует разделить на две группы: на те, которые перестали выполнять свои социальные обязательства перед работниками, и на те, которые их выполняют. Национализировать следует имущество вторых, чтобы избежать социального кризиса. Это позволит сохранить рабочие места.

«Может прийти другой собственник из Китая, в России может найтись собственник, который готов это производство под тем или иным соусом восстановить. Даже если нам кажется, что производство зависит от единого поставщика, от какого-то бренда, то в большинстве случаев это не так», — отметил экономист.